Пожилая велосипедистка, сбитая машиной под Гатчиной, скончалась в реанимации

Пожилая велосипедистка, сбитая машиной под Гатчиной, скончалась в реанимации
Велосипедистка скончалась после ДТП. Фото: Pixabay

На Санкт-Петербургском южном полукольце пенсионерка на велосипеде попала под машину и скончалась в больнице.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла в деревне Сяськелево Гатчинского района накануне в 20 часов. Автомобиль «Киа Рио» сбил 81-летнюю пенсионерку, которая пыталась пересечь проезжую часть на велосипеде не спешившись.

Женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Гатчинскую КМБ. Спустя некоторое время она скончалась в отделении реанимации.

43-летний водитель «Киа» из Гатчины за последние полтора года один раз привлекался к ответственности за непристегнутый ремень безопасности и дважды за превышение скорости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель каршеринга устроил пьяное ДТП на проспекте Большевиков.

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