Водитель каршеринга устроил пьяное ДТП на проспекте Большевиков

Водитель каршеринга устроил пьяное ДТП на проспекте Большевиков
Водителя задержали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На проспекте Большевиков полиция задержала пьяного мужчину, устроившего ДТП на каршеринге.

Как стало известно Gazeta.SPb, очевидцы в ночь на 28 июня сообщили в полицию, что у дома на проспекте Большевиков, 10/1 произошло ДТП и водитель пытается скрыться.

Прибывший наряд ДПС обнаружил разбитый каршеринг «Ниссан Кашкай» и водителя — 22-летнего парня из Кудрово, который управлял арендованной машиной в пьяном состоянии и под чужим аккаунтом.

Под утро в полицию обратился сотрудник каршеринг-сервиса и сообщил, что их клиент взял в аренду «Ниссан Кашкай» стоимостью 2,5 млн рублей, после чего его аккаунтом воспользовался малознакомый парень и совершил ДТП.

Машину доставили на спецстоянку, а водителя — в отдел, где на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в молодого петербуржца выстрелили из пневмата на проспекте Ветеранов.

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