Травматолог-ортопед рассказал, почему развивается сколиоз

Выяснилось, что главная причина развития сколиоза кроется в генетической предрасположенности. Об этом говорит эксперт.

Дальше сколиоз усугубляют множество факторов, каждый из которых заключается в неравномерной или чрезмерной нагрузке на позвоночник, рассказал «Газете.Ru» врач-травматолог-ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Андрей Шаболдин.

Специалист отметил, что сколиоз может развиться из-за нейромышечных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия, ДЦП, мышечная дистрофия. Также повлиять может нарушение обменных процессов, тяжелые травмы, дегенеративно-дистрофические процессы.

«Самостоятельный прием витаминов и успокоительных средств не поможет», — подчеркнул эксперт.

Шаболдин предупредил, что если у человека диагностируют сколиоз, то ему нельзя заниматься самолечением. Необходимо сразу же обратиться к врачу для назначения терапии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова, для нормальной работы организма нужны абсолютно все витамины, но три опеределенные группы способствуют похудению.