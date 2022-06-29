В Петербурге могут запретить продавать зажигалки несовершеннолетним

В Петербурге могут запретить продавать зажигалки несовершеннолетним. Фото: Unsplash

В Петербурге могут запретить продавать зажигалки несовершеннолетним. Фото: Unsplash

Депутаты в Северной столице предложили ввести запрет на продажу зажигалок детям, что связано с формой токсикомании, которая начала набирать обороты среди совершеннолетних.

Соответствующий законопроект подготовил депутата Законодательного собрания, сопредседатель ОНФ Антон Соловьев. О случаях токсикомании, известной как «сниффинг», и ответственности за продажу зажигалок детям рассказал «Петербургский дневник».

Соловьев заметил, что проект предусматривает запрет продажи товаров, которые содержат бытовой газ, лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Кроме того предполагается установление административной ответственности за нарушение указанных ограничений.

Законопроект уже одобрили в юридическом управлении Законодательного собрания Петербурга, однако запрет на продажу зажигалок противоречит федеральному закону, поэтому рабочая группа скорректировать текст проекта.

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