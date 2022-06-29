Петербургский ЗакС планирует изменить размеры скверов из-за стройки

В связи со строительством Большого Смоленского моста через Неву петербургские депутаты подумывают сократить территорию зеленых зон. Изменение размера территорий скверов планируется из-за строительства не только моста.

В частности сокращение зеленых насаждений общего пользования хотят осуществить ради реконструкции Цимбалинского путепровода, а также реализации проекта интерактивного центра сказок Пушкина.

Соответствующий законопроект был принят Законодательным собранием города в третьем чтении. Об этом сообщает ЗАКС.Ру.

Отмечается, что уменьшится территория ДОСААФ, Смоленский сад и еще шесть скверов.

В тоже время в перечень ЗНОП включат сквер у площади Культуры. Планируется, что общая площадь ЗНОП с 6 006,8 должна увеличиться до 6 010 гектаров. Таким образом, зеленых зон должно стать больше в Невском, Пушкинском и Фрунзенском районах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге предложили ввести запрет на продажу зажигалок детям.