Жителям России напомнили об увеличении цен на услуги ЖКХ с 1 июля

Жителям России напомнили об увеличении цен на услуги ЖКХ с 1 июля
Жителям России напомнили об увеличении цен на услуги ЖКХ с 1 июля. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 1 июля изменятся тарифы на услуги ЖКХ, предупредили россиян в комитете Госдумы.

Со следующего месяца поменяются цены на электричество, холодную и горячую воду, газ, отопление и водоотведение. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, цены поднимутся с 1 июля в среднем на 4%. Об этом пишет «Лента.Ру».

Якубовский рассказал, что в Москве цены вырастут на 6%, но больше всего они увеличатся в Чечне — на 6,54%, в Санкт-Петербурге — на 6,3%.

Эксперт отметил, что процент тарифа рассчитывается на уровне субъекта России. Как правило, пересмотр тарифов связан с повышением стоимости электричества, газа, индексацией зарплат работников коммунальной сферы и реализацией инвестиционных программ.

При этом Якубовский добавил, что увеличение платы за коммунальные услуги не допускается выше установленных предельных индексов, утвержденных правительством 30 октября 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что юрист рассказала россиянам о способах сэкономить на платежах по коммунальным услугам.

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