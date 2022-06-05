Россиянам дали советы по снижению расходов на коммунальные услуги

Россиянам дали советы по снижению расходов на коммунальные услуги
Чтобы сэкономить на коммунальных услугах, нужно установить счетчики и обновить бытовую технику. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Юрист Евгений Юнисова рассказала россиянам о способах сэкономить на платежах по коммунальным услугам.

Специалист посоветовала не снижать уровень жизни, ограничивая себя в расходе воды на мытье головы или стирку белья. Вместо этого она порекомендовала такой способ экономии, как установка индивидуальных приборов учета потребления воды, или счетчиков, передает радио Sputnik.

Она отметила, в ряде регионов установлены высокие нормативы потребления воды, поэтому без счетчиков затраты на коммунальные услуги будут больше.

Снизить размер платежей по коммуналке также можно, заменив «бабушкин холодильник» на новый. Она объяснила, что современная техника потребляет меньше энергии, поэтому следует подсчитать, что обойдется дешевле — обслуживание старой или покупка новой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне стали чаще арендовать жилье, отказываясь от его покупки.

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Россиянам дали советы по снижению расходов на коммунальные услуги