С 1 августа петербуржцы смогут видеть свои долги за капремонт в единой «платежке»

С 1 августа петербуржцы смогут видеть свои долги за капремонт в единой "платежке". Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 1 августа петербуржцы смогут видеть свои долги за капремонт в единой "платежке". Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В августе долги жителей Петербурга за капремонт планируют внести в Единый платёжный документ.

В пресс-службе Жилищного комитета рассказали, что вся сумма задолженности будет отображаться в поле «К оплате». Уже с 1 августа 2022 года петербуржцы будут получать обновлённые квитанции. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В пресс-службе Фонда капитального ремонта добавили, что раньше наблюдалось большое количество жалоб из-за того, что раньше было тяжело найти просроченные платежи за капремонт в квитанциях.

В Жилищном комитете подчеркнули, что усовершенствование квитанции связано с тем, что сверка долгов ВЦКП и переходного периода завершена. Таким образом, сумма к оплате будет крупно и понятно обозначена в документе.

Кроме того, в ведомстве обещали по возможности разрешить все спорные ситуации по долговым квитанциям.

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