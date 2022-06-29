За выброшенный из окна автомобиля фантик теперь можно заплатить до 10 тысяч

За выброшенный из окна автомобиля фантик теперь можно заплатить до 10 тысяч. Фото: Unsplash

За выброшенный из окна автомобиля фантик теперь можно заплатить до 10 тысяч. Фото: Unsplash

В Государственной Думе в третьем чтении приняли закон об административной ответственности за выбрасывание из машин отходов производства и потребления вне специальных полигонов.

Выбрасывание мусора из окон теперь грозит штрафом от 10 до 30 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятому документу, граждане могут заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, ИП — от 20 до 30 тысяч рублей, а юрлица оставят от 30 до 50 тысяч рублей. В случае, если нарушение будет зафиксировано автоматической камерой, штраф для владельца автомобиля составит 10 тысяч рублей.

Если мусор был сброшен при помощи грузовых транспортных средств, прицепов, тракторов и других самоходных машин, штраф для граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц суммы могут достигать вплоть до 120 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин подписал закон, по которому водители с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней степени тяжести и выше не могут работать в такси.