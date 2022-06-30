Трехлетняя девочка выпала из окна по недосмотру матери на Народной

В Невском районе в детскую больницу попала трехлетняя девочка, выпавшая из окна второго этажа.

Как стало известно Gazeta.SPb, малышка выпала из окна квартиры на Народной улице, пока ее мать отвлеклась. Она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка.

Скорая помощь госпитализировала пострадавшую с множественными переломами, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами. У девочки сломаны обе кости левой голени. Медики оценили травмы как средней тяжести.

Следственно-оперативная группа выяснила, что девочка живет в полной семье мигрантов, которая не состоит на учетах. 30-летний отец трудится курьером службы доставки, а мать не работает.

Выяснением обстоятельств занимаются следователи.

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