Конфликт на кухне коммуналки на Суворовском закончился резней

Конфликт на кухне коммуналки на Суворовском закончился резней
Конфликт с резней произошел в коммуналке на Суворовском. Фото: google.maps

В коммунальной квартире на Суворовском проспекте, 42, ударили ножом 47-летнюю женщину.

Как стало известно Gazeta.SPb, ножевое ранение гражданка Киргизии получила от 19-летней соседки из Узбекистана. Женщины что-то не поделили, в результате чего пострадавшая получила удар ножом в живот.

Пострадавшую увезли на скорой в Мариинскую больницу. К врачам она попала со слепым проникающим ранением живота и в тяжелом состоянии.

Прибывшие к месту полицейские на месте задержали молодую злоумышленницу. Сегодня ее поместят в изолятор. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Дыбенко в арендуемой квартире хозяйка нашла трупы двух приезжих.

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