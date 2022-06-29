На Дыбенко в арендуемой квартире хозяйка нашла трупы двух приезжих

В ночь с 28 на 29 июня хозяйку квартиры в Невском районе на улице Дыбенко ждал неприятный сюрприз: женщина обнаружила мертвую женщину, которому сдавала квартиру, и вместе с ней мертвого приезжего мужчину.

В экстренные службы жительница Ленобласти обратилась около 22:58. Как стало известно Gazeta.SPB, женщина сдавала квартиру на Дыбенко, 12, корпус 1, и там нашла два бездыханных тела.

Хозяйка пояснила, что снимающая квартиру гражданка республики Украина перестала выходить на связь примерно 4 дня назад. Тогда женщина решили прийти и проверить, все ли у нее хорошо, но, как оказалось, дела были плохи. Труп погибшей 31-летней нашли на полу в прихожей без внешних признаков насильственной смерти, мужчина 33-летний мертвый мужчина лежал в ванной.

Известно, что девушка въехала на территорию России в конце 2021 года с целью лечения. Трупы были направлены в морг для установки причины смерти. С места происшествия изъяли следы обуви, стеклянную бутылку, мобильный телефон и нож.

Все детали произошедшего устанавливаются.

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