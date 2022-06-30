На КАД лось стал жертвой неосторожного водителя

Перед съездом на проспект Культуры, на 26-м километре внутренней стороны КАД очевидцы заметили бездыханное тело лося. Сбившей его автомобилист, видимо, был не достаточно осторожен и не слушал рекомендаций, а также предупреждений по поводу того, что сейчас животные активно выходят на дороги, чтобы спастись от насекомых.

Мертвого лося обнаружили в ночь с 29 на 30 июня. Об этом рассказали в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ».

Из-за аварии образовалась пробка, которая через пару часов была устранена. В социальных сетях сочувствуют животному. Водителю же теперь грозит штраф.

Как уточнили 78.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло примерно в 23:00. Никто из людей не пострадал, но животное спасти не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что водителям нужно быть в несколько раз осторожнее в местах, где присутствуют знаки о возможном появлении диких животных. В случае обнаружения лося рядом с дорогой или на обочине рекомендуется притормозить и пропустить животное.