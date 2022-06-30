За неправильную парковку в Петербурге за год эвакуировали более 90 тысяч авто

Комтранс эвакуировал более 90 тысяч автомобилей за год. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Комтранс эвакуировал более 90 тысяч автомобилей за год. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургский комитет по транспорту уже год обладает полномочиями по администрированию нарушений правил парковки авто. За это время в городе было эвакуировано более 90 тысяч машин.

Как сообщает ведомство, с конца июня прошлого года с петербургских улиц эвакуировали 90 267 неправильно припаркованных автомобилей. Почти 9 тысяч протоколов сотрудники комтранса оформили на месте, а комплексы фото-видеофиксации в автоматическом режиме вынесли почти 620 тысяч постановлений.

На нарушение правил парковки петербуржцы могут пожаловаться через форму на сайте комитета по транспорту. За год ей воспользовались более 19 тысяч раз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зону платной парковки в центре Петербурга планируют расширить с 1 июля.