В Волхове водитель внедорожника выстрелил в мотоциклиста за шум посреди ночи

В Волхове водитель внедорожника выстрелил в мотоциклиста за шум посреди ночи
Стрелка задержали. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Волхове задержан мужчина на внедорожнике, который выстрелил в мотоциклиста из-за громкого шума от двухколесного транспорта.

Как сообщает пресс-служба регионального главка Росгвардии, сегодня после полуночи жителю Волхова не понравился громкий шум мотоцикла. Мотоциклист уехал, чтобы избежать конфликта, но мужчина сел за руль внедорожника и догнал его у заправки на Волховском шоссе. Разговор был коротким — автомобилист несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону мотоциклиста.

На место прибыли росгвардейцы, которые задержали 49-летнего стрелка с пистолетом «Оса». 25-летнего пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки.

Стрелка задержали. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на внешнем кольце КАД одно ДТП повлекло за собой другое, ставшее смертельным.

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