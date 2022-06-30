На внешнем кольце КАД одно ДТП повлекло за собой другое, ставшее смертельным

На внешнем кольце КАД одно ДТП повлекло за собой другое, ставшее смертельным
На внешнем кольце КАД одно ДТП повлекло за собой другое, ставшее смертельным. Фото: Pxhere

В среду, около 17:00, предположительно поставщик продукции, управляя автомобилем, влетел в другое транспортное средство на внешнем кольце КАД в Ломоносовском районе, которое находилось в крайней правой полосе со знаком аварийной остановки.

Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина 32 лет скончался на месте от полученных травм.

Второй автомобиль остановился с целью помочь в другом ДТП без пострадавших, которое произошло между «Мерседес Бенц» и Камазом. В результате «Ивеко», подъехавший к месту, угодил прямо в машину помощника.

Второй водитель в порядке, и за 2022 год не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. А вот погибший за текущий году имеет как минимум 7 нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Московском проспекте, недалеко от Технологического института, легковушка влетела в столб и заодно вдребезги разбила бампер полицейской машине.

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