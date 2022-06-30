На внешнем кольце КАД одно ДТП повлекло за собой другое, ставшее смертельным

На внешнем кольце КАД одно ДТП повлекло за собой другое, ставшее смертельным. Фото: Pxhere

На внешнем кольце КАД одно ДТП повлекло за собой другое, ставшее смертельным. Фото: Pxhere

В среду, около 17:00, предположительно поставщик продукции, управляя автомобилем, влетел в другое транспортное средство на внешнем кольце КАД в Ломоносовском районе, которое находилось в крайней правой полосе со знаком аварийной остановки.

Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина 32 лет скончался на месте от полученных травм.

Второй автомобиль остановился с целью помочь в другом ДТП без пострадавших, которое произошло между «Мерседес Бенц» и Камазом. В результате «Ивеко», подъехавший к месту, угодил прямо в машину помощника.

Второй водитель в порядке, и за 2022 год не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. А вот погибший за текущий году имеет как минимум 7 нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Московском проспекте, недалеко от Технологического института, легковушка влетела в столб и заодно вдребезги разбила бампер полицейской машине.