На Московском проспекте растут пробки из-за разбитой полицейской машины и ДТП с автобусом

Уром 30 июня на Московском проспекте, недалеко от Технологического института, легковушка влетела в столб и заодно вдребезги разбила бампер полицейской машине.

Об инциденте рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб». Отмечается, что сотрудники Патрульно-постовой службы выехали на перекресток Московского и Загородного проспектов на красный свет со включенными спецсигналами.

При этом дорогу полиции уступили почти все водители, но все-таки нашелся тот, кто делать этого не пожелал, в результате чего теперь собираются пробки, а попавшие в ДТП автомобили нуждаются в основательном ремонте. После столкновение с транспортным средством правоохранительных органов «Шевроле Лансер», по словам очевидцев, въехал в столб на встречной полосе. Изначально автомобиль ехал в левом ряду.

Согласно данным «Фонтанки», предварительно в ДТП есть пострадавший. Травму получил сотрудник полиции. У него диагностирован перелом ноги, его госпитализировали. К месту происшествия приезжал реанимобиль.

Позже на Московском проспекте образовалась еще одна авария. Прямо у станции метро «Технологический институт», на пересечении Московского и 1-й Красноармейской улицы, столкнулись легковая машина и автобус, об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидца. Движение очень затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 26-м километре внутренней стороны КАД очевидцы заметили бездыханное тело лося.