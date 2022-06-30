На проспекте Ветеранов пьяный мужчина угрожал убить продавщицу за отказ продать алкоголь

В продуктовом магазине в Кировском районе пьяный покупатель угрожал убить кассира, отказавшуюся продать ему алкоголь посреди ночи.

Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу, инцидент произошел в ночь на 30 июня в магазине на проспекте Ветеранов. Продавщица магазина нажала тревожную кнопку, и к месту подъехали росгвардейцы.

В магазине обнаружили пьяного мужчину, который требовал от женщины продать ему алкоголь, несмотря на запрет. Продавщица ему отказала, после чего мужчина схватил с прилавка бутылку и начал замахиваться на женщину, угрожая убийством.

Агрессора задержали и доставили в отдел полиции.

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