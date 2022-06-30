Как россиянам получить финскую визу после снятия ограничений с 1 июля

Как россиянам получить финскую визу после снятия ограничений с 1 июля
Несмотря на все послабления, добраться россиянам до Финляндии все равно будет затруднительно. Фото: unsplash

Финляндия с 30 июня отменяет все ковид-ограничения для российских туристов, а с 1 июля упрощает визовые правила.

Как сообщили в Генконсульстве Финляндии в Петербурге, вслед за снятием ограничений в стране Суоми упростит правила выдачи виз. Теперь путешественники смогут подать документы на оформление финской визы без наличия в загранпаспорте двухлетней визы. У туристов с пропиской в Северо-Западном федеральном округе будут спрашивать справку о доходах с работы, справку о движении средств из банка, а также паспорт гражданина РФ и загранпаспорт.

Подать документы на визу можно в петербургском визовом центре Финляндии, который находится на Стремянной улице, 21/5. Заявления там принимают только по предварительной записи.

Для поездки в Финляндию не потребуются сертификаты о вакцинации от коронавируса или результаты ПЦР-тестов, все остальные требования по COVID-19 также сняты.

Несмотря на все послабления, добраться россиянам до Финляндии все равно будет затруднительно. Небо Евросоюза с 2022 года закрыто для российских самолетов, а власти России ответили на эту меру запретом на полеты в Финляндию. В марте Хельсинки разорвали сотрудничество с РЖД, в результате чего между странами остановилось движение пассажирских и грузовых поездов.

Пересечение сухопутной границы в туристических целях остается под запретом, введенным правительством РФ. Выезд из России разрешен только при наличии веской причины: вида на жительство, второго гражданства, работы, родственников или на лечение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как российские туристы смогут добраться до Финляндии после открытия границы.

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