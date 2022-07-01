С 1 июля снимаются все ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса

Роспотребнадзор снимает все введенные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

На территории России с 1 июля больше не будут действовать все введенные раньше из-за COVID-19 ограничения, в том числе масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и тд. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что снятие мер связано с продолжающейся тенденцией снижения в России и мире интенсивности эпидемии коронавируса. В общем недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза.

В ведомстве сообщили, что практически все (93%) подтвержденные случаи заболевания протекают в легкой форме, которая выражена в виде острого респираторного заболевания, или симптомов у болеющего нет вовсе.

При этом Роспотребнадзор продолжит следить за уровнем заболеваемости коронавирусом в России даже после снятия ограничений. В случае, если ситуация ухудшится действия ограничительных мер могут возобновить.

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