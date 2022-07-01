Петербурженка обнаружила на Энгельса избитый труп своего сожителя

Петербурженка обнаружила на Энгельса избитый труп своего сожителя
Петербурженка обнаружила на Энгельса избитый труп своего сожителя. Фото: Baltphoto

В Выборгском районе Санкт-Петербурга женщина обнаружила в своей квартире труп сожителя с признаками телесных повреждений, синяками на теле и раной ключицы неизвестной давности.

В правоохранительные органы петербурженка обратилась в ночь с 30 июня на 1 июля. Как стало известно Gazeta.SPB. 42-летняя женщина проживает на проспекте Энгельса, 129, корпус 3 в двухкомнатной квартире со своей несовершеннолетней дочерью и сожителем, зарегистрированным в Иваново.

По словам заявительницы, погибший мужчина до произошедшего на протяжении 8 дней пил спиртное со знакомыми по неизвестному адресу, а 29 июня позвонил и попросил забрать его. Уже на Энгельса мужчине стало плохо.

Правоохранительные органы задержали группу лиц с разными судимостями для выяснения обстоятельств произошедшего. Труп был направлен в морг для установки точной причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в продуктовом магазине Кировского района пьяный покупатель угрожал убить кассира, отказавшуюся продать ему алкоголь посреди ночи

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