На Богатырском буйный петербуржец отобрал у курьера еду и замахнулся на него топором

На Богатырском буйный петербуржец отобрал у курьера еду и замахнулся на него топором
На Богатырском буйный петербуржец отобрал у курьера еду и замахнулся на него топором. Фото: Unsplash

В Приморском районе Санкт-Петербурга курьер лишился всего заказа из-за размахивающего топором мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPB,около 11:26 в четверг, 30 июня, мужчина с Богатырского проспекта, 51, корпус 1 отобрал у курьера заказ на стоимостью 2 314 рублей, в который входили 3 пиццы, компот, чизкейк и макароны, после чего замахнулся на него топором. Пострадавший 41-летний сотрудник обратился в полицию.

Правоохранители выехали по адресу, который указал курьер, и задержали подозреваемого 40-летнего злоумышленника, ранее судимого по статье «Кража».

Похищенное изъяли. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», после чего мужчину задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербурженка нашла в своей квартире труп сожителя с признаками телесных повреждений, синяками на теле и раной ключицы неизвестной давности.

богатырский проспект новости СПб разбой


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Названа категория пенсионеров, которым положена новая денежная выплата с 1 июля
На Богатырском буйный петербуржец отобрал у курьера еду и замахнулся на ...
В Ленобласти медики зарегистрировали за сутки еще 27 случаев коронавируса
Москва с большим отрывом занимает первое место по суточным заражениям COVID-19
Еще 6 петербуржцев с коронавирусом скончалось за сутки
Петербуржцам рассказали, какие теперь будут действовать коммунальные тарифы
Петербурженка обнаружила на Энгельса избитый труп своего сожителя
С 1 июля снимаются все ограничения, введенные в России из-за пандемии ...