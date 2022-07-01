На Богатырском буйный петербуржец отобрал у курьера еду и замахнулся на него топором

На Богатырском буйный петербуржец отобрал у курьера еду и замахнулся на него топором. Фото: Unsplash

На Богатырском буйный петербуржец отобрал у курьера еду и замахнулся на него топором. Фото: Unsplash

В Приморском районе Санкт-Петербурга курьер лишился всего заказа из-за размахивающего топором мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPB,около 11:26 в четверг, 30 июня, мужчина с Богатырского проспекта, 51, корпус 1 отобрал у курьера заказ на стоимостью 2 314 рублей, в который входили 3 пиццы, компот, чизкейк и макароны, после чего замахнулся на него топором. Пострадавший 41-летний сотрудник обратился в полицию.

Правоохранители выехали по адресу, который указал курьер, и задержали подозреваемого 40-летнего злоумышленника, ранее судимого по статье «Кража».

Похищенное изъяли. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», после чего мужчину задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербурженка нашла в своей квартире труп сожителя с признаками телесных повреждений, синяками на теле и раной ключицы неизвестной давности.