На Некрасова оператор «Почты России» из окна прострелил ногу петербуржцу

На Некрасова оператор "Почты России" из окна прострелил ногу петербуржцу. Фото: Unsplash

На Некрасова оператор "Почты России" из окна прострелил ногу петербуржцу. Фото: Unsplash

Днем 30 июня в экстренные службы обратился 36-летний мужчина, заявивший о стрельбе на улице Некрасова, 37/20.

Как стало известно Gazeta. SPB, мужчина пояснил, что из окна 4 этажа в него выстрелил гражданин из пневматического оружия.

На место выехали правоохранительные органы, которые задержали 37-летнего хозяина квартиры указанного дома. Известно, что мужчина работает оператором «Почта Россия». По версии следствия, злоумышленник в результате словесного конфликта из окна своей квартиры произвел один выстрел из пневматической винтовки в левую голень ноги пострадавшего.

Заявителю обработали рану в Мариинской больнице и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Задержанного мужчину поместили в СПСЗЛ. Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе Санкт-Петербурга курьер лишился всего заказа из-за буйного, размахивающего топором мужчины.