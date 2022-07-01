В Приморском районе ищут мужчину, развратившего несовершеннолетнюю по дороге в поликлинику

В Приморском районе ищут мужчину, развратившего несовершеннолетнюю по дороге в поликлинику. Фото: Unsplash

В Приморском районе ищут мужчину, развратившего несовершеннолетнюю по дороге в поликлинику. Фото: Unsplash

Инцидент произошел при свете дня недалеко от поликлиники. Подросток, испугавшись позвонила маме, после чего та обратилась в полицию.

Как стало известно Gazeta.SPB, 30 июня пострадавшая семнадцатилетняя шла в детскую поликлинику. По ее словам, в конце пути около 13:30 на улице Королева к ней подошел неизвестный молодой человек не славянской внешности. На вид ему было лет 20, ростом около 170 см, с черными волосами и короткой стрижкой, был одет в красную футболку поло, черные джинсы, черно-красные кроссовки.

Девочка также рассказала, что злоумышленник продемонстрировал ей половые органы, после чего она оттолкнула его и сразу же позвонила маме.

В настоящий момент по подозрению в совершении преступления разыскивается уроженец республики Таджикистан 2003 года рождения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на улице Некрасова оператор напал на курьера с топором и забрал заказ с едой.