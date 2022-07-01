С 1 июля новая зона платной парковки начала работать в центре Петербурга

С 1 июля новая зона платной парковки начала работать в центре Петербурга. Фото: Baltphoto

С 1 июля новая зона платной парковки начала работать в центре Петербурга. Фото: Baltphoto

Сегодня, 1 июля, в Северной столице стартовал первый этап расширения зоны платной парковки.

В рамках расширения зоны платной парковки было затронуто 56 новых улиц в Центральном районе. Автомобилисты могут обращаться за помощью в оплате мест на парковке к волонтерам. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В Петербурге появилось порядка 4,5 тысячи машиномест, 448 из которых предназначены для размещения транспорта инвалидов и перевозящих их лиц. Сейчас емкость платной парковки составляет 155 улиц Центрального района.

В настоящее время платная парковка действует на 99 улицах в центре города, где находится 8 375 парковочных мест. Вся зона предположительно будет разделена на четыре МО: Литейный, Смольнинское, Лиговка-Ямская, Владимирский.

В рамках второго этапа расширения парковки, который стартует 1 сентября, будут задействованы ещё 56 улиц. А в рамках третьего этапа, который начнётся 1 ноября, парковочные места появятся еще на 153 улицах Адмиралтейского района.

Известно, что автомобилисты должны оплатить парковку в течение 15 минут после того, как машина заняла место. Если этого не сделать, то придет штраф.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский комитет по транспорту обладает полномочиями по администрированию нарушений правил парковки авто. За год в городе было эвакуировано более 90 тысяч машин.