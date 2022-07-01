На Партизана Германа задержали подозреваемого по делу о насильственных действиях на Новаторов

На Партизана Германа задержали подозреваемого по делу о насильственных действиях на Новаторов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На Партизана Германа задержали подозреваемого по делу о насильственных действиях на Новаторов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге удалось задержать мужчину, который, подозревается в том, что лапал несовершеннолетнюю за грудь на бульваре Новаторов.

Как стало известно Gazeta.SPB, подозреваемого злоумышленника удалось задержать 30 июня у дома на улице Партизана Германа. Мужчина является специалистом по социальной работе с молодежью и проживает на Партизана Германа.

Найти 26-летнего подозреваемого удалось в том числе и с помощью камер видеонаблюдения у подъезда, где мужчина и произвел насильственные действия сексуального характера в отношении семнадцатилетней девушки, о которых сообщалось 30 июня. Вечером 29 числа на первом этаже мужчина, применив физическую силу, начал лапать за грудь несовершеннолетнюю, тогда девочка закричала, и мужчина скрылся с места происшествия.

В настоящий момент подозреваемый злоумышленник задержан и помещен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. По данному факту проводится проверка, устанавливается причастность подозреваемого к другим эпизодам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 30 июня пострадавшая семнадцатилетняя шла в детскую поликлинику. По ее словам, в конце пути около 13:30 на улице Королева к ней подошел неизвестный молодой человек не славянской внешности, который продемонстрировал ей половые органы.