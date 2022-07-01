В Колпино Hyundai Solaris сбил ребенка, переходившего дорогу с родителями не там где надо

В Колпино Hyundai Solaris сбил ребенка, переходившего дорогу с родителями не там где надо. Фото: Pxhere

В Колпино Hyundai Solaris сбил ребенка, переходившего дорогу с родителями не там где надо. Фото: Pxhere

В четверг, 30 июня, на улице Металлургов в Колпино мужчина на автомобиле сбил мальчика, который переходил с родителям проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Как стало известно Gazeta.SPB, несовершеннолетний попал в больницу ДГБ № 1 в состоянии средней тяжести. У него диагностировали ЗЧМТ, СГМ, ссадины лица, туловища и конечностей.

Предполагается, что 54-летний водитель наехал на 8-летнего мальчика, когда тот пересекал проезжую часть дороги справа налево, вне зоны пешеходного перехода, при этом в сопровождении родителей.

Известно, что за 2021-2022 мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 8 раз, — за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков.

В настоящий момент проводится проверка по факту ДТП. Все детали происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb,ru писала, что поставщик продукции, управляя автомобилем, влетел в другое транспортное средство на внешнем кольце КАД в Ломоносовском районе, которое находилось в крайней правой полосе со знаком аварийной остановки.