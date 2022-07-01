В Приозерском районе пьяный водитель врезался в дерево, в результате чего погиб пассажир

В Приозерском районе пьяный водитель врезался в дерево, в результате чего погиб пассажир
В Приозерском районе пьяный водитель врезался в дерево, в результате чего погиб пассажир. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ночь с 30 на 1 июня произошло ДТП на 67 километре дороги «Петербург – Запорожское – Приозерск». В результате погиб пассажир.

Как стало известно Gazeta.SPB, за рулем автомобиля «Рено Дастер» находился ранее неоднократно судимый мужчина в алкогольном опьянении, у которого не было права управления авто. Его лишили его 11 февраля этого года на 18 месяцев за аналогичное нарушение, связанное с алкоголем.

В этот раз 49-летний водитель не справился с управлением, оказался на правой стороне дороги и наехал на дерево. В результате 34-летний пассажир машины погиб на месте. Водитель же в тяжелом состоянии был госпитализирован в ЦРБ города Приозерск с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ребер справа.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на улице Металлургов в Колпино мужчина сбил мальчика, который переходил с родителям проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

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