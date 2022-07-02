В Петербурге может быть установлен второй подряд суточный рекорд максимальных температур

В Петербурге может быть установлен второй подряд суточный рекорд максимальных температур
В Петербурге может быть установлен второй подряд суточный рекорд максимальных температур. ФотоUnsplash

Суббота в Санкт-Петербурге будет жаркой: синоптик обещает высокие температуры воздуха, которые существенно превышают норму.

Ведущий специалист центра «Фобос» предупредил об аномальной жаре. Сегодня ожидается повышение температуры до +30, а где-то и до +32 градусов, по области показатели будут меняться от +27 до тех же самых +32 градусов.

Антициклон продолжает удерживать жару. По прогнозу Леуса, при переменной облачности в регионе снова не стоит ждать дождей, но вот сильной жары не избежать.

Ветер в течение дня будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Такими темпами, очень может быть, что в Петербурге будет обновлён очередной, второй подряд, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Сейчас он составляет +31,5° с 2011 года.

В воскресенье ожидается незначительный спад жары, обещает синоптик.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что столбик термометра в Петербурге прыгает до рекордных значений. Синоптик Колесов советовал буквально бежать загород.

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