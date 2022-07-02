«Желтый» уровень опасности из-за жары в Петербурге не спадает

В субботу, 2 июля, прохладнее, согласно прогнозам специалистов, явно не станет. В связи с жаркими температурами в Петербурге продолжается повышенный уровень погодной опасности.

В Смольном предупредили, что «желтый» уровень опасности в городе не снимается. Сегодня будет все также рискованно проводить на улице слишком много времени. Духота и жара создают не самые безопасные условия.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен с 12.00 до 18.00 в субботу. По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге на протяжении всего сегодняшнего и завтрашнего дня сохранится жаркая погода. Температура достигнет 30 градусов.

Кроме того к погодной опасности из-за жаркой погоды с 10.00 2 июля до 10.00 4 июля добавляется «желтый» уровень пожарной опасности. Правительство города просит жителей и гостей Северной столицы проявлять особую осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эта суббота в Санкт-Петербурге будет жаркой: синоптик обещает высокие температуры воздуха, которые существенно превышают норму.