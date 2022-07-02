В Петербурге установлен новый температурный рекорд с 2011 года

В Петербурге установлен новый температурный рекорд с 2011 года. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге установлен новый температурный рекорд с 2011 года. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге перекрыла рекорд установленный еще в 2011 году. За прошедший день столбик термометра достиг почти 32 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что вчера максимум был +31,9 градуса, — этот показатель перекрыл температуры 2011 года.

«Только успел уехать из города, а там такое… В общем, максимум был +31,9 градуса. Так что рекорд установили, да ещё с запасом. Думал, 31 будет», — заключил синоптик.

По словам специалиста, последние температурные рекорды установленные в первые дни июля 2011 года составляли 30 -31 градус. Так, 1 июля 2011 года воздух прогрелся до 30,9 градуса, 2 июля – до 31,5 градуса.

А сегодня, 2 июля 2022 года, в городе ожидается жара до +33.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с жаркими температурами в Петербурге продолжается повышенный уровень погодной опасности.