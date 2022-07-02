Названа самая частая причина смерти в кресле стоматолога

Стоматолог Александр Аверин рассказал, что одной из причин смерти в кресле у зубного врача является аллергическая реакция на местную анестезию. В связи с этим перед лечением зубов специалист обязан уточнить, есть ли у пациента реакция на препараты.

Эксперт отметил, что обезболивающий укол может вызвать не только аллергическую реакцию, но и анафилактический шок. Об этом эксперт поделился с «Вечерней Москвой».

Отмечается, что в 10-20% случаев ситуация с непереносимостью препаратов заканчивается смертью пациента.

«При анафилаксии вся негативная симптоматика усиливается в сотни раз, и наступает аллергическая реакция немедленного типа», — подчеркнул специалист.

Аверин отметил, что наиболее частыми симптомами является отек кожи, крапивница, нарушение дыхательной функции, возникновение состояния, напоминающего астматический приступ. Также возникает страх смерти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что когда человек падает в обморок, врач настоятельно рекомендует немедленно вызывать скорую.