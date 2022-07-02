Врач рассказал, как помочь упавшему в обморок человеку

Когда человек падает в обморок, эксперт настоятельно рекомендует немедленно вызывать скорую.

В беседе с радио Sputnik врач скорой помощи Михаил Коневский назвал несколько способов, которые могут помочь упавшему в обморок человеку.

Главная опасность кроется в том, что при падении человек может травмироваться. Специалист подчеркнул, что важно подхватить человека, которому становится плохо до того, как он рухнет на землю.

Коневский рассказал, что ноги упавшего в обморок должны находиться выше головы для обеспечения притока крови. Пострадавшего ни в коем случае нельзя сажать. Рекомендуется поднести к его носу нашатырный спирт, а после ослабить ремень, галстук и тугой воротник, если имеется.

Врач подчеркнул, что не нужно давать больному нитроглицерин, так как он резко снижает артериальное давление. При обмороке давление и так может быть снижено, заметил специалист.

Врач предостерег, что с обмороком часто путают приступ гипогликемии, когда у человека резко снижается уровень сахара в крови. В этом случае поможет небольшой кусок сладкого.

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