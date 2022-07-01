Педиатр составила идеальное летнее меню для детей

В жаркие дни у детей снижается аппетит, поэтому составить правильный рацион становится еще сложней. Однако такое проявление — это абсолютно нормально, заверила эксперт.

Врач-педиатр, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Мамедова в беседе с «Лентой.ру» рассказала, какие продукты лучше подобрать для ребенка в летней период и чему уделить особое внимание.

Первое, что необходимо — это вода, напомнила специалист. Также подойдут соки, холодные чаи, морсы, компоты, но только не газировки.

В питание нужно выбирать полноценные, но лёгкие блюда. Мамедова заметила, что из белковых продуктов стоит обратить внимание на кисломолочные продукты.

На обед подойдут холодные супы, окрошка, салаты. Сами рецепты при этом каждый может адаптировать в зависимости от вкусов ребёнка.

Самые плотные блюда детям лучше предлагать на завтрак или ужин, во время, когда не так сильно жарко, в связи с этим аппетит будет лучше.

«Завтрак и ужин может состоять из белкового блюда. Обед — из овощного рагу или лёгкого супа, салата, овощей и фруктов», — предположила врач.

Чтобы ребёнок полноценно ел, по мнению специалиста, стоит исключить конфеты, шоколад и прочие вещи, сбивающие аппетит. Но самое главное — не заставлять ребенка есть, так как организм здорового ребёнка сам знает, сколько ему нужно, заключила Мамедова.

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