Для петербуржцев доступна новая смотровая площадка в центре города

Жителям и гостям Северной столицы теперь можно наблюдать прекрасные виды города прямо с вершины колокольни собора Владимирской иконы Божией Матери.
Так, появилась новая смотровая площадка в самом центре Петербурга. Он ней стало известно накануне, 1 июня, сообщает пресс-служба туристического портала Санкт-Петербурга.
Высота смотровой площадки— 41 метр. Туда можно подниматься туда 3 раза в неделю, — по средам, пятницам и воскресеньям. Всего будет 2 экскурсий — в 13:00 и в 15:00 часов. Желающие посетить колокольню могут взять билет за 200 рублей. Запись доступна через официальную группу собора в социальной сети «Вконтакте».
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Петербурга госпитализировали женщину, пострадавшую от взрыва петарды у собора. Все произошло вечером 26 июня на Казанской площади у одноименного собора. Мужчина запустил в воздух петарду, которая случайно попала в прохожую.