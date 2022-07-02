Для петербуржцев доступна новая смотровая площадка в центре города

Жителям и гостям Северной столицы теперь можно наблюдать прекрасные виды города прямо с вершины колокольни собора Владимирской иконы Божией Матери.

Так, появилась новая смотровая площадка в самом центре Петербурга. Он ней стало известно накануне, 1 июня, сообщает пресс-служба туристического портала Санкт-Петербурга.

Высота смотровой площадки— 41 метр. Туда можно подниматься туда 3 раза в неделю, — по средам, пятницам и воскресеньям. Всего будет 2 экскурсий — в 13:00 и в 15:00 часов. Желающие посетить колокольню могут взять билет за 200 рублей. Запись доступна через официальную группу собора в социальной сети «Вконтакте».