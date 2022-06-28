Женщина получила тяжелые травмы от взрыва петарды у Казанского собора

Женщина получила тяжелые травмы от взрыва петарды у Казанского собора
Женщина получила травмы от петарды у Казанского собора. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В центре Петербурга госпитализировали женщину, пострадавшую от взрыва петарды.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло вечером 26 июня на Казанской площади у одноименного собора. Мужчина запустил в воздух петарду, которая случайно попала в прохожую.

Петарда ранила 60-летнюю жительницу Московской области в грудь. Пострадавшую забрали на скорой с огнестрельным проникающим ранением грудной клетки, гемопневмотораксом и шоком второй степени. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Хулигана нашли на набережной канала Грибоедова и задержали. Им оказался 40-летний сварщик, проживающий на Васильевском острове. Мужчина получил уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительница Павловска с шизофренией пыталась убить своего 84-летнего отца.

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