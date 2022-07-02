Диетолог опроверг то, что сладкая дыня вредит здоровью

Эксперт раскрыл секрет, что сладкая дыня может быть очень полезной заменой обычным сладостям.

Кроме того в дыне есть фолиева кислота и бета-каротин. Об этом врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал «Газете.Ru».

Кроем того врач отметил, пользу кожуры дыни. Оказывается, она богата кремнием, железом, калием, магнием и клетчаткой. В кожуре содержится вещество, дающее продукту дополнительную сладость, поэтому дыня отлично заменяет сахар, при этом не нанося вреда организму. Гинзбург объяснил, что сладость дыни не связана с фруктозой или глюкозой.

Специалист рассказал, что в дыне содержатся особые молекулы сахарного спирта, — это эритриты, которые дают приятный сладкий вкус, но при этом не усваиваются организмом как сахар.

Приторная дыня, по мнению Гинзбурга, наносит не такой большой вред, как приторный чай, так как эритриты питают симбиотные бактерии организма.

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