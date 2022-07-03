В аэропорту Пулково 3 июля отменили четыре рейса и три задержали

В воскресенье, 3 июля, в петербургском аэропорту Пулково отменены четыре рейса и три задержаны.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет перевозчика FlyOne Armenia до Еревана, запланированный на 2:40, самолет AZAL до Гянджи (12:40), самолет Emirates до Дубая (16:45) и самолет «Уральских авиалиний» до Москвы (21:20).

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы в Сочи, Калининград и Москву.

С опозданием вылетят три самолета авиакомпании «Уральские авиалинии»: рейс до Сочи, который должен был покинуть Северную столицу в 11:15, отложили до 12:35. Вылет рейса до Калининграда перенесли с 12:35 до 13:30. Также задерживается рейс до Москвы — пассажиры улетят не в 17:45, а в 18:25.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за июнь из Пулково в путешествие отправились 1,5 тысячи животных.