Житель Шушар открыл стрельбу с балкона по шумной компании на детской площадке

В Шушарах задержали мужчину, который решил утихомирить шумную компанию во дворе стрельбой из пневматического пистолета и попал в одного из них.

Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию о стрельбе во дворе на Московском шоссе, 288, сообщила местная жительница.

Прибывший на место патрульный наряд полиции обнаружил двух потерпевших: 30-летнего мужчину, проживающего в соседнем доме, и 28-летнего мужчину из Лодейного Поля.

Последнему потребовалась помощь медиков — он госпитализирован с открытой раной локтя и плеча. Его друга доставили в отдел, где он получил протокол о мелком хулиганстве.

Полицейские установили, что стреляли с балкона дома №288. Посетивший квартиру участковый задержал 18-летнего парня, который был там в гостях.

Задержанный пояснил, что открыл стрельбу из пневмата по двум мужчинам, которые шумно распивали алкоголь на детской площадке во дворе.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Стрелку вскоре изберут меру пресечения.

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