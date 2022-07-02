В Петербурге поймали похитителя корги из Мурино

В Петербурге поймали похитителя корги из Мурино. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге поймали похитителя корги из Мурино. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Сотрудникам уголовного розыска удалось поймать злоумышленника, укравшего у жителя Мурина корги.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что 1 июня на 4-м Ждановском мосту поймали 33-летнего повара, который еще 12 июня около 5 часов утра похитил пса из заведения. В полицию обратился 24-летний владелец кальянной на Петровском бульваре, хозяин пропавшей собаки.

В общей сложности сумма ущерба составила 85 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник живет в Мурино на проспекте Авиаторов Балтики, где полицейские и нашли пропавшую собаку.

Похититель не смог объяснить, зачем он это сделал. В день происшествия он пребывал в состоянии алкогольного опьянения, до утра «зависал» в кальянной и уже уходя забрал собаку.

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