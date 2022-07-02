В Кудрово монтажника насмерть засыпало грунтом

В Кудрово монтажника насмерть засыпало грунтом
В Кудрово монтажника насмерть засыпало грунтом. Фото: Unsplash

Во Всеволожском районе трагедия произошла с одним из рабочих строительной компании.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в Кудрово на проспекте Строителей, 2. Мужчина 30 лет являлся монтажником ООО «Евроинвест Девелопмент СПб».

Погибший является гражданином Таджикистана и в Россию приехал с целью работы, где он и погиб. При проведении земляных работ он упал в траншею, где был засыпан грунтом. Мужчина скончался на месте.

В настоящий момент труп находится в морге для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около 18:18 в Невском районе Санкт-Петербурга разгорелся пожар. В результате инцидента пострадала женщина. По прибытию выяснилось, что в квартире обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Всеволожский район кудрово ленобласть погибший


 

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