Из обгоревшей двушки в Невском районе госпитализировали женщину

Из обгоревшей двушки в Невском районе госпитализировали женщину. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Из обгоревшей двушки в Невском районе госпитализировали женщину. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В субботу,2 июля, около 18:18 в Невском районе Санкт-Петербурга разгорелся пожар. В результате инцидента пострадала женщина.

В экстренные службы ближе к вечеру поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире в переулке Ногина, 6. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

По прибытию выяснилось, что в квартире обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Пожару удалось устранить в 18:54 пожар.

С места происшествия скорая забрала пострадавшую гражданку, которую отвезли в лечебное заведение.

В тушении пожара принимало участие 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Причины возгорания уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 30 июня на 1 июля тревогу забила 43-летняя жительница поселка Металлострой. Она позвонила в полицию и рассказала, что с 27 июня не выходит на связь 30-летний мужчина, проживающий в Петербурге.