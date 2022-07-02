В однушке Невского района обнаружили два прогнивших трупа

В ночь с 30 июня на 1 июля тревогу забила 43-летняя жительница поселка Металлострой. Она позвонила в полицию и рассказала, что с 27 июня не выходит на связь 30-летний мужчина, проживающий в Петербурге на Советском проспекте, 34, корпус 2.

На место выехали правоохранительные органы. Как стало известно Gazeta.SPB, около 01:07 по указанному адресу на 11 этаже 25-этажного дома в однокомнатной квартире были обнаружены два трупа, которые уже начали гнить. При этом внешних признаков насильственной смерти не наблюдалось.

Один из найденных мертвых мужчин и был потерявшимся хозяином квартиры, разнорабочий. Второй труп принадлежал неработающему гражданину тоже 1991 года рождения, проживающего на улице Купчинская, 8.

В настоящий момент трупы направлены в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяли ложки, 3 пакетика с порошкообразным веществом, которое было направлено в ЭКЦ ГУ МВД для экспертизы, стеклянная емкость и тампон.

Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 28 на 29 июня хозяйку квартиры в Невском районе на улице Дыбенко ждал неприятный сюрприз: женщина обнаружила мертвую женщину, которому сдавала квартиру, и вместе с ней мертвого приезжего мужчину.