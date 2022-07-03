Окровавленный труп мужчины нашли в парадной на Афонской улице

В Петербурге выясняют обстоятельства гибели мужчины, труп которого нашли в парадной в Приморском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем экстренные службы вызвали в парадную жилого дома на Афонской улице, 16. Дежурный по дому сообщил, что нашел на черной лестнице мужчину без признаков жизни, он был весь в крови.

Прибывший наряд подтвердил информацию. Погибшим оказался 41-летний житель указанного дома. Установлено также, что он состоял на учете в психо-неврологическом диспансере.

У него были две раны на затылке и одна над бровью. Труп направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что житель Шушар открыл стрельбу с балкона по шумной компании на детской площадке. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Стрелку вскоре изберут меру пресечения.