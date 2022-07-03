На Богатырском нашли труп петербурженки, которая вышла с подругой в парадную и не вернулась

Петербургские правоохранители выясняют обстоятельства гибели женщины, чей труп нашли в парадной дома на Богатырском проспекте.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром в парадной на Богатырском, 52/1, было найдено тело 50-летней жительницы Петербурга. Она проживала в этом доме вместе со своим 50-летним сожителем.

Сожитель пояснил стражам порядка, что в ночь на 2 июля у них дома было застолье, на котором также была подруга погибшей. Около трех часов ночи женщины вышли из квартиры, после чего одна из них не вернулась домой.

Причину смерти установят на судмедэкспертизе. Информацию об этом передали следователям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что окровавленный труп мужчины нашли в парадной на Афонской улице.