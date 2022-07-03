В Египте сообщили о гибели еще одной женщины от нападения акулы

В Египте сообщили о гибели еще одной женщины от нападения акулы
От нападения акул под Хургадой погибли уже две женщины. Фото: pixabay

Власти Египта сообщили, что в результате нападения акулы погибла еще одна женщина. Нападения произошли с разницей в несколько дней рядом с Хургадой.

О гибели смертельном нападении акулы на еще одну женщину сообщило Министерство окружающей среды Египта. На туристку было совершено нападение в том же месте, где погибла первая — на морском курорте Сахль-Хашиш вблизи Хургады. Подробности второго инцидента не раскрываются.

После второго нападения ведомство сформировало рабочую группу специалистов для выяснения причин. На этом курорте запретили любую деятельность человека.

Первая атака акулы произошла в пятницу, 1 июля. Хищная рыба напала на 68-летнюю гражданку Австрии, постоянно проживающую в Египте. Акула откусила ей руку и ногу, пострадавшая скончалась в машине скорой помощи от болевого шока.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор объяснил, что делать с ожогами от медуз и укусами от змей.

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