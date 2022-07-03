Роспотребнадзор объяснил, что делать с ожогами от медуз и укусами от змей

Пляжный отдых и пикники в летний период могут обернуться для граждан проблемами для здоровья. Получить их можно от солнца и костров, медуз и змей.

Термические ожоги

Как рассказали специалисты Роспотребнадзора, у термических ожогов есть четыре степени. При первой степени кожа на месте ожога краснеет, при второй появляется волдырь, при третьей погибают глубокие слои кожи, а при четвертой место поражения обугливается.

Если человек пострадал от огня, то в первую очередь нужно ему помочь выбраться из зоны пламени и вызвать скорую помощь. Чтобы потушить огонь на человеке, следует использовать воду или тканевые изделия. Ни в коем случае нельзя обрабатывать ожог маслом или спиртом. Кроме того, не стоит прокалывать пузыри на коже и стараться снять прилипшую к ранам одежду.

Солнечные ожоги

Ожоги от солнца оставляют на коже красный след, могут появиться волдыри и болезненные ощущения. Защититься от них поможет солнцезащитный крем. Его нужно наносить за полчаса перед выходом на улицу, а затем — каждые два часа пребывания на улице.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали не выходить на улицу в пиковые часы — с 11 до 16. Но если выйти все-таки нужно, то следует надеть головной убор и свободную легкую одежду, которая максимально закроет одежду.

Ожог от медузы

Медузы жалят только тех, кто случайно подплывает к ним и прикасается. Яд из щупалец медузы как раз и оставляет ожог на теле. Пострадать можно даже от тех медуз, которые выброшены на берег, или от фрагментов их щупалец, плавающих в воде.

После встречи с медузой на коже может возникнуть покраснение и онемение, но в тяжелых случаях все может обернуться летальным исходом. Дело в том, что яд медузы способен спровоцировать развитие анафилаксии или сердечного приступа.

Если медуза ужалила, то нужно выйти на берег и с помощью подручного предмета снять с кожи остатки ядовитых щупалец, если они есть. Далее нужно промыть ожог морской водой, приложить что-то холодное и, при необходимости, принять обезболивающий препарат.

Укус змеи

Укус даже «безобидных» змей может привести к инфекции или аллергической реакции. Чаще всего пострадавший не знает, какая змея на него напала — ядовитая или нет. В целях безопасности нужно относиться ко всем укусам так, словно они были ядовитыми. В любом случае нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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