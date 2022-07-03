Эндокринолог Павлова рассказала, о каких болезнях говорит обильная потливость

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, признаком каких заболеваний может быть обильная потливость, и когда нужно обязательно обратиться к врачу.

По словам врача, потоотделение — нормальное для человека явление, когда он занимается спортом, ему жарко или он находится в стрессовой ситуации. Такое средство терморегуляции предотвращает перегрев организма, объяснила специалист в разговоре с радио Sputnik. Однако если человек излишне потеет в обычных условиях, то это может говорить о нарушениях в работе эндокринной системы.

Павлова отметила, что повышенную потливость часто вызывают патологии щитовидной железы. Женщины в возрасте 30-40 лет могут столкнуться с обильным потоотделением в холодное время года, если нарушен баланс полового гормона эстрадиол.

На возможное развитие заболеваний эндокринной системы также может указывать специфический запах пота. Яркий, мужской, сильный запах пота — симптом дисбаланса гормона дигидротестостерона. Многие могут считать его признаком маскулинности, но на самом деле это повод посетить эндокринолога и уролога, чтобы проверить состояние желез, которые максимально подвержены воздействию этого гормона. В обязательном порядке нужно провериться, если такой же запах пота возвращается через 10 минут после душа. Анализы помогут предотвратить возможные неприятности от нарушения баланса гормонов. Это может быть выпадение волос, сальность кожи, угревая сыпь, а также рост тканей предстательной железы.

Сильный запах пота у девушек, по словам Павловой, тоже может сигнализировать об определенных гормональных нарушениях.

Чрезмерная потливость также может повлечь за собой неприятные последствия, в том числе бактериальные и грибковые поражения кожи.

Также врач предостерегла от такого способа избавления от пота, как специальные инъекции в подмышечных впадинах. Это может привести перегрев, а также препятствовать выведению токсинов.

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