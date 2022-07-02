Как с этим справиться? Диетолог рассказала, почему при отказе от курения люди толстеют

Диетолог рассказала, почему при отказе от курения люди толстеют. Фото: Unsplash

Диетолог рассказала, почему при отказе от курения люди толстеют. Фото: Unsplash

Курение — сама по себе вредная привычка, что ни для кого не секрет. Многие, кто пытался избавиться от этой напасти часто сталкивались с общей проблемой — набор веса. Специалист рассказала, почему так происходит, и как лучше выстроить свой график отказа от курения.

Врач-эпидемиолог и диетолог Евгения Манушина объяснила, по какой причине курильщики набирают нежелательный вес после того, как бросают вредную привычку. Есть несколько факторов, о которых напомнила эксперт. Об этом она поделилась с изданием «Dоктор Питер».

Так, одной из причин является замедление метаболизма. Манушина рассказала, что курение ускоряет обменные процессы. Таким образом, метаболизм замедляется в результате отмены никотина, а вместе с этим возрастает потребность в калориях на 200-300 килокалорий в день.

Врач подчеркнула, что если человек питается также, как и раньше, вес вернется автоматически. Также никотин подавляет аппетит и высвобождает нейромедиатор дофамин, продолжила врач. Человек, который бросил курить, ищет замену привычному стимулятору. Пища в этом случае очень подходит. Чаще всего выбор падает на продукты, богатые жирами и углеводами. Очень часто бывшего курильщика к тянет к разным сладостям.

Еще одной причиной, когда вес приходит после отказа от сигарет, является тот факт, что благодаря отказу от табака у человека растет количество штаммов бактерий, лучше переваривающих пищу. Таким образом организм получает больше энергии.

Как бороться с набором веса при отказе от курения

Диетолог однако заметила, что есть несколько способов, которые могут помочь противостоять нежелательным килограммам. Главное — сбалансированный рацион.

Из пищи следует исключить фастфуд, жирное, жареное, покупные углеводные «бомбы», под которыми понимаются торты, пирожные и печенье.

Также лучше отказаться от острых продуктов, так как излишнее раздражение вкусовых рецепторов сделает только хуже.

Принимать пищу нужно 3-4 раза в день полноценными порциями. Рекомендуется, чтобы половину тарелки на обед и ужин занимали овощи, в которых как раз содержится клетчатка, помогающая быстрее очистить печень и кишечник от продуктов распада никотина. Также она заполнит желудок и продлит насыщение от приема пищи.

Каждый прием пищи должен включать белки, сложные углеводы, правильные жиры и клетчатку. Благодаря такому набору организму будет надолго обеспечено чувство сытости, также желание перекусить будет несколько меньше.

В процессе еды не нужно торопиться. Необходимо тщательно пережевывать пищу, пить достаточно чистой воды, лучше теплой.

Врач подчеркнула, что уровень метаболизма и баланс дофамина возвращаются к исходному уровню только после двух лет воздержания от курения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что когда человек падает в обморок, эксперт настоятельно рекомендует немедленно вызывать скорую.