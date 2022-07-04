Водитель трактора умер за рулем и устроил массовое ДТП на Кубинской

Водитель трактора умер за рулем и устроил массовое ДТП на Кубинской
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге выясняются все обстоятельства ДТП с участием трактора, водитель которого скончался за рулем.

Авария произошла сегодня около 7:30 на Кубинской улице, рядом с домом №62. Трактор врезался в четыре автомобиля, припаркованных друг за другом на обочине, сообщает пресс-служба городского главка МВД.

Место ДТП. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Сотрудники ДПС установили, что водителю трактора внезапно стало плохо за рулем и он мгновенно скончался, из-за чего машина и устроила массовое ДТП. Предварительно, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

По факту аварии проводится проверка, правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в квартирном пожаре на Тимуровской пострадал мужчина.

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